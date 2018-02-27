Под Верховной радой произошли столкновения, пострадали полицейские

Возле украинской Верховной рады произошли столкновения между полицией и митингующими. Депутат Рады Антон Геращенко заявил с трибуны парламента, что в результате столкновений пострадали двое полицейских. Позже глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил уже о 8 пострадавших полицейских.

"Только что преступной организацией "Движение новых сил" Михаила Саакашвили была организована провокация. Перед зданием Верховной рады выкатили шины, пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали это сделать, в них полетели камни", - сказал депутат.

По его словам, двое сотрудников полиции были ранены, у одного из них сломана ключица. Сначала полицейские оттеснили митингующих от ограждения и отобрали шины. Несколько участников акции бросили в сторону полиции дымовые шашки. Также протестующие применили против полиции дубинки и бросали бутылки.

Со стороны митингующих задержаны 9 человек.

Сам Саакашвили, депортированный с Украины, заявил, что его движение не причастно к провокации.

"Геращенко, так же как его хозяева, Аваков и Порошенко, - гнусные лжецы. Ни я, ни "Движение новых сил" никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеют", - написал он в Facebook.

Интересно, что сама Рада с утра "штурмует" повестку дня. Шести попыток пока оказалось недостаточно: спикер парламента Андрей Парубий шесть раз ставил повестку на голосование, но голосов для ее принятия так и не набирается.

Как сообщало Накануне.RU, последний раз у Рады были столкновения 16 января, когда рассматривался закон об "оккупации Донбасса".