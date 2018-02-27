Недовольные тюменцы вышли на пикет против "десоветизации" улиц

Заседание комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети Тюмени началось с пикета у стен здания мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что заседание комиссии успело стать скандальным еще задолго до его начала из-за вопроса о "возврате улицам Хохрякова и Коммунистической их исторических названий – Успенская и Большая Монастырская".

Недовольные активисты и горожане возмущены попыткой "расковыривания ран Гражданской войны" отдельными политиками, они заявили о недопустимости подобных действий.

Возглавил протест лидер непарламентских тюменских коммунистов Александр Черепанов.

"Это форменное безобразие. Советские улицы и города переименовывали последний раз фашисты в 1941-1943 годах и в 2014-2015 годах на Украине, когда власть взяли нацисты и бандеровцы. Я прямо заявляю: кто предлагает такое — фашисты. Историю надо соблюдать и хранить, а не страдать болезнью, которая называется беспамятство", — заявил Черепанов корреспонденту Накануне.RU.

Он также добавил, что попытки переименования улиц в Тюмени идут с 1991 года и исходили в разное время "от демократов и монархистов до церкви".

"Мы пока отстояли все эти агрессивные нападки и не дали переименовать ни одной улицы", — подчеркнул собеседник.

Напомним, что инициатором "десоветизации" тюменских улиц выступил председатель регионального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", а по совместительству депутат тюменской гордумы Игорь Ракша. Стоит также добавить, что неделей раньше на предварительном закрытом совещании комиссии было принято решение не переименовывать улицы, тем более, что согласно результатам опроса, против этой идеи высказалось большинство горожан. В свою очередь депутат Ракша, в случае непринятия его инициативы, пообещал обратиться в суд.