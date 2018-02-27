С 1 марта в продажу поступит новая модель LADA Granta City

Новая модель седана LADA Granta City поступит в салоны продаж официальных дилеров компании с 1 марта 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "АвтоВАЗа"

Отмечается, что минимальная стоимость автомобиля составит 492 тыс. 400 рублей.

Как сообщили в компании, в автомобиле LADA Granta City произошли внешние и внутрисалонные изменения. Машина создана на базе комплектации Comfort. "Автомобиль оборудован всеми необходимыми системами для обеспечения комфорта и безопасности: кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности. Дополнительно может быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС. Модель комплектуется 87-сильным двигателем объемом 1,6 л. и механической коробкой переключения передач", - подчеркнули в "АвтоВАЗе".