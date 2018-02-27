Уголовное дело об изнасилованиях в южноуральском детдоме передано в 4-е следственное управление СК в Екатеринбурге

Уголовное дело об изнасилованиях в южноуральском детдоме передано в четвертое следственное управление СК в Екатеринбурге, об этом сообщил руководитель СУ СК России по Челябинской области Денис Чернятьев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Следственная группа уже приступила к его расследованию, в том числе два наших сотрудника включены в эту группу", - рассказал Чернятьев.

Руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области отметил, что против широко освещения этого дела в СМИ на начальном этапе расследования. "Эта позиция связана исключительно с защитой прав несовершеннолетних потерпевших", - подчеркнул он.

Он сообщил, что сейчас с детьми работают психологи.

"Следственные органы оперативно отреагировали. Как только поступило сообщение об этом преступлении, мы сразу же туда выехали. Была образована следственно-оперативная группа из самых квалифицированных сотрудников с привлечением служб ПДН, прокуратуры, психологов. И мы там работали в течение двух недель и преступление раскрыли. Подозреваемый был установлен и арестован", - рассказал он.

Ранее замгенпрокурора России Юрий Пономарев поручил прокурорам субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский округ, организовать проверки в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.