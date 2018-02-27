Вице-премьер Аркадий Дворкович попал в серьезное ДТП в Москве

Заместитель председателя Правительства России Аркадий Дворкович попал в серьезное ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"14 февраля водитель "Ситроена" выезжал на Щелковский проезд, зевнул и не успел пропустить BMW зампреда. Может быть, потому что водитель "Ситроена" не заметил знак "Уступи дорогу", а может - потому что BMW ехал по встречной полосе. Как бы то ни было, первого водителя уже признали виновным", - утверждает канал.

Отмечается, что сам Дворкович в аварии не пострадал.

Напомним, это далеко не первое ДТП с участием автомобилей Аркадия Дворковича. В 2012 году он сам признавался, что нарушил правила, а в 2013 году в аварию попала машина, закрепленная за вице-премьером, но его внутри в тот момент не было.