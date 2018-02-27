Расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора УралГУФК Орехова находится в завершающей стадии

Расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора УралГУФК Евгения Орехова находится в завершающей стадии, об этом сообщил руководитель СУ СК России по Челябинской области Денис Чернятьев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В настоящий момент обвиняемый завершает ознакомление с материалами дела. Ожидается, что в марте завершит", - сказал Чернятьев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Евгений Орехов был задержан в мае. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, он получил через посредников взятку в виде 200 тыс. руб. за совершение действий, связанных с заключением государственных контрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза. В августе по обвинению в посредничестве во взяточничестве была задержана дочь Орехова.

Также накануне стало известно, что обвиняемые бизнесмены Игорь Чариков и Валерий Поляк, которые являлись посредниками при передаче взятки Орехову, по решению суда приговорены к штрафу - по 1,5 млн рублей каждый.