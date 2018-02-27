Директор югорской фирмы заставлял подчиненных ремонтировать его квартиру

В Радужном ушло в суд дело главы общественно-делового центра "АганГрад". Ему вменяют нарушение трех статей уголовного кодекса, среди которых – злоупотребление властью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следователи полагают, что директор в январе-марте 2017 г. под угрозой увольнения освобождал подчиненных от обязанностей и принудительно заставлял ремонтировать свою квартиру, а также заставлял ездить за стройматериалами из Радужного в Нижневартовск. Он же утвердил табель учета рабочего времени за эти же месяцы. При этом в нем говорилось о том, что работники в это время не были на своих местах и не трудились.

Кроме того, в январе 2015 – марте 2017 гг. директор "АганГрада" незаконно установил в своей квартире сантехнику и товары, купленные за счет компании. Дело ушло в суд.