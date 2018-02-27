Из-за сильной метели самолеты не могут приземлиться в Перми

В Пермском крае самолеты вынуждены уходить на запасные аэродромы из-за разыгравшейся метели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Первый самолет рейса СУ1200 из Москвы должен был приземлиться в Перми в 12.00, однако из-за погодных условий не смог это сделать и совершив шесть кругов над аэропортом направился на запасной аэродром. Второй самолет рейса СУ 1392 остался в Москве.

Также задерживается вылет рейса СУ1201 до Москвы. Вылететь из Перми пассажиры должны были в 13.10, однако рейс задерживается до 16.40.

"По погодным условиям из-за метели у нас задержаны два рейса на прилет и один рейс на вылет. Задержки преимущественно московского направления авиакомпании "Аэрофлот". Первый рейс на прилет был вынужден уйти в Казань на запасной аэродром. Думаю, он уже вылетел и находится где-то на подходе к нам. И задерживается второй рейс "Аэрофлота" на прилет до вечера. На вылет рейс "Аэрофлота также задерживается".

Сегодня в Прикамье сильный ветер и снегопад.