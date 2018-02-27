Уголовное дело по факту убийства семьи депутата Середкина на Южном Урале остается нераскрытым

Уголовное дело об убийстве депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Середкина и его жены по-прежнему остается нераскрытым. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель СУ СК России по региону Денис Чернятьев.

"В прошлом году расследование дела возобновлялось для проверки поступившей оперативной информации о причастности к преступлению конкретных лиц. Информация не подтвердилась", - отметил Чернятьев.

Основная версия - убийство по найму, связанное с коммерческой деятельностью потерпевшего.

Как ранее сообщало Накануне.RU, три года назад Чернятьев говорил, что убийство Середкиных относится к разряду заказных, но у следствия недостаточно информации, чтобы сделать вывод о заказчиках и исполнителях.

Напомним, гендиректор ОАО "Челябэнергосбыт", депутат Заксобрания Вячеслав Середкин и его жена были жестоко убиты в собственном коттедже 16 августа 2011 года. По делу было отработано около 15 версий.