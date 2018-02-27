В Минобрнауки заявили о дефиците мест в российских школах

В Минобрнауки заявили о дефиците мест в школах страны. По оценке замминистра образования и науки Валентины Переверзевой, к 2020 году он составит порядка 1,6 млн. Об этом чиновница заявила на заседании комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации, передает МИА "Россия сегодня".

"По подсчетам Минобрнауки России, без учета демографического прогноза к 2020 году дефицит мест составит 1 миллион 663 тысяч 183 места. Это общая сумма 487 миллиардов рублей. Мы считаем, что это та самая сумма, которая является недофинансированностью в целом для исполнения этой программы", - сказала Переверзева.

Ранее замминистра уже заявляла, что программа по созданию новых мест в российских школах в 2018-2020 годах реализуется с большим отставанием.