Екатеринбуржец отсудил более 80 тыс. рублей за сугроб, свалившийся на его машину

Житель Екатеринбурга отсудил у собственника здания, с которого на его машину свалился сугроб, 82 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбуржец подал в суд на собственника здания ОАО "Уралбиофарм" из-за обрушившегося сугроба на его автомобиль в марте 2017 года. В результате происшествия у машины разбилось заднее боковое стекло и появилась вмятина на крыше.

Согласно проведенной экспертизе, автомобилю был причинен материальный ущерб на сумму 72 тыс. 162 руб. Мужчина обратился с исковым заявлением в суд, где просил взыскать с ОАО "Уралбиофарм" сумму причиненного ущерба и другие расходы.

Также пострадавший просил компенсировать причинение морального вреда в размере 100 тыс. руб., так как снег обрушился именно на ту часть автомобиля, где располагалось детское кресло, и в случае наличия в машине ребенка, последствия могли быть необратимыми.

Суд удовлетворил его требования частично. Сумма, которую получит владелец автомобиля, составляет 82 тыс. руб. Однако ответчик счел решение суда необоснованным и подал апелляционную жалобу, в которой просил полностью отменить решение суда первой инстанции. Ему было отказано в удовлетворении жалобы.