Вокзал детской железной дороги екатеринбургского ЦПКиО передадут РЖД

Правительство Свердловской области готово передать здание вокзала детской железной дороги РЖД, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства по управлению государственным имуществом области.

После завершения строительства здания вокзала детской железной дороги, расположенной на территории ЦПКиО им. Маяковского, будет рассмотрена передача комплекса в безвозмездное пользование ОАО "РЖД".

"В настоящее время министерством в соответствии с требованиями действующего законодательства подготовлен проект обращения правительства Свердловской области в адрес Законодательного собрания Свердловской области о предоставлении согласия на передачу здания вокзала детской железной дороги в безвозмездное пользование ОАО "РЖД", - сообщается на сайте МУГИСО.