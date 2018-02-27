В Москве на 103-м году жизни скончалась актриса Театра Маяковского Татьяна Карпова

В Москве скончалась старейшая артистка Театра Маяковского Татьяна Карпова. Об этом Накануне.RU сообщили в театре.

"С прискорбием сообщаем, что накануне вечером, 26 февраля, на 103-м году жизни не стало старейшей актрисы отечественного театра, народной артистки СССР, лауреата Сталинской премии Татьяны Карповой. Светлая память и соболезнования всем родным и близким! Прощание с Татьяной Михайловной состоится, несомненно, в родном Театре Маяковского, на сцене которого актриса сыграла более 50 ролей", - говорится в сообщении театра.

О дате и времени прощания будет извещено отдельно.

Татьяна Карпова училась в Харьковском музыкально-театральном техникуме, в 1938 году окончила Театральное училище при Московском театре Революции. По окончании училища, в 1939 году, вошла в труппу Театра Революции (с 1954 года – Театр имени Вл. Маяковского). На профессиональной сцене играла с 1933 года, имеет звания Народная артистка РСФСР и Народная артистка СССР.