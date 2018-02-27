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27.02.2018 12:35 Мск (14:35 Екб)
общество | Приволжский ФО
Роспотребнадзор направил иски по поводу завышения цен в 17 гостиницах Самары в преддверии ЧМ-2018
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Роспотребнадзор (2017) | Фото: tourweek.ru

Роспотребнадзор направил в суд исковые заявления в отношении 17 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в преддверии Чемпионата мира по футболу - 2018 в Самарской области, в связи с завышением ими предельно установленных цен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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Отмечается, что ведомство в ежедневном режиме будет размещать перечень средств размещения, завышавших предельно установленные цены на размещение в городах-участниках ЧМ-2018.

Так, региональное управление Роспотребнадзора выявило завышение цен в следующих хозяйствующих субъектах: гостиница "Акватория" (на 44% превышает предельно установленные цены), отель "Гостиный Двор" (на 122,2%), хостел "Гагарин" (на 340 %), гостиничный комплекс "Купеческий Дом" (завышение от 140% до 344%), Парк отель Озерки (от 40% до 296%), отель "Браво Люкс" (на 24%), отель "Альмира" (на 124%), гостиница "Октябрьская" (от 41% до 89%), Парк-отель "Золотой берег" (от 11 до 38,8%), хостел "Джинн" (на 29%), гостиница "Жемчужина" (на 32%), гостиница "Домик в Самаре" (на 21%), мини отель "InterHotel" (на 4%), отель "HamptonbyHilton" (на 8%), "Матрешка Отель" (на 3%), гостиница "Четыре сезона" (на 58%) и отель "Палуба" (на 20%).

"В отношении всех 17 субъектов составлены и направлены в суд исковые заявления о признании действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении таких действий", - говорится в сообщении ведомства.

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27.02.2018 12:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:35 Екб


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Роспотребнадзор направил иски по поводу завышения цен в 17 гостиницах Самары в преддверии ЧМ-2018
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