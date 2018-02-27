"Криптовалютный бум пройден". В Екатеринбурге обсудили будущее цифровых денег

Существование криптовалют всерьез и надолго вполне возможно, однако эйфории подобной той, что была в 2017 г., мы наблюдать не будем. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман,передает корреспондент Накануне.RU.

По словам экономиста, пыл участников рынка охладит регулирование рынка криптовалют. Достаточно жесткий проект закона разрабатывается в России, кроме того, планируется ограничить привлечение средств в ICO (первичное размещение монет).

"Пока что любое ICO - лотерея с большей вероятностью проигрыша, чем выигрыша", - отметил он.

Работать с криптовалютами, и даже зарабатывать на них, можно, говорит Гойхман: "Это финансовый актив, которые имеет свое движение. С помощью трейдерских способов ограничения убытков можно заработать". При этом более успешную торговлю может гарантировать привлечение брокера. Однако учитывая риски, криптовалюты пока ничем не лучше традиционных инструментов.

"Заканчивается бум крптовалют. Со временем они будут более цивилизованным инструментом, но я не вижу их альтернативой другим способам заработка", - сказал Гойхман.

Тем, кто не теряет желания сформировать криптовалютный портфель, Гойхман посоветовал обращать внимание на валюты из первой пятерки. Рисковать крупными суммами или вкладывать в "вирутальные деньги" заемные средства эксперт не советует.