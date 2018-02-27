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Дума Екатеринбурга нашла способ бороться с "гряземесами"
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парковка на газоне (2017) | Фото:http://kotlovka.mos.ru/

Депутаты городской думы нашли способ наказать автовладельцев, паркующих транспортные средства на газонах. Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники одобрили изменения в "Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Екатеринбурга".
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По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, ранее одна из формулировок Правил была следующей: "Запрещено засорять, уничтожать газоны, цветники, дорожки и водоемы". В новой редакции она звучит несколько иначе: "Запрещается засорять, повреждать, уничтожать зеленые насаждения, дорожки и водоемы, в том числе с использованием автотранспортных средств, строительной техники".

Выявлять нарушителей, в том числе паркующих свои авто на газонах, по-прежнему будут квартальные инспекторы. Однако помочь им могут обычные граждане, которые зафиксируют на фото машину "гряземеса" с указанием места и времени такой "парковки" и передадут эти сведения квартальному. В дальнейшем материалы передаются в административную комиссию района, уполномоченную привлекать нарушителей к ответственности.

Напомним, тема "гряземесов" для областной столицы стала одной из актуальных, когда Свердловский областной суд удовлетворил административный иск автовладельца из Екатеринбурга, который оспорил ст.16 "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области ", предусматривающую штраф за парковку на объектах благоустройства.

Другие новости по темам: Екатеринбургская городская дума, парковка на газонах, административный штраф, Тамара Благодаткова
27.02.2018 12:59 Мск | Андрей Яловец
14:59 Екб


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Дума Екатеринбурга нашла способ бороться с "гряземесами"
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