Ювенальный скандал: на Среднем Урале опека отняла у семьи пятерых детей

В Карпинске у семьи Ивана Савченко органы опеки забрали пятерых детей, не предоставив никаких документов, об этом сообщил Накануне.RU активист "Родительского всероссийского сопротивления" (РВС) Алексей Банников.

По его словам, отец семейства сообщил, что вчера вечером пришли сотрудники органов опеки вместе с полицией и забрали детей из квартиры, дети при этом сопротивлялись и плакали.

Поводом для приезда послужил "якобы звонок от старшего ребенка с сообщением об избиении".

"Они могут отбирать детей у семьи, только если есть угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, но в этой семье никакой угрозы нет. Детей осматривали на месте. Нашли ссадины, ушибы, которые получены в бытовых условиях, потому что дети маленькие, они играют. Детей забрали, не представив ни решение суда, ни других договоров. Я считаю, что это незаконно", - говорит Алексей Банников.

По его словам, мать детей Светлану Савченко опека заставляет подписать заявление о добровольном помещении детей в социальный реабилитационный центр, чтобы таким образом "прикрыть свои незаконные действия".

Ранее, в 2013 году, у этой семьи уже отбирали детей, тогда поводом послужило материальное положение, но ситуация разрешилась – несовершеннолетних вернули. А сейчас, как сообщает активист РВС, явных проблем с деньгами у семьи нет.

"Мы поедем в Карпинск и будем официально защищать права семьи Савченко, окажем юридическую и другую помощь. Далее мы поедем в органы опеки, а если понадобится, то дойдем до прокуратуры Свердловской области", – заявил он.

В министерстве социальной политики Свердловской области получить комментарий по этой ситуации к моменту публикации не удалось.