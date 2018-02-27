На Среднем Урале стрела экскаватора убила рабочего горно-обогатительного комбината

На Среднем Урале Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего. Все случилось в ночь на 27 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в правоохранительные органы Качканара поступил сигнал об инциденте на территории местного горно-обогатительного комбината, в результате которого погиб 27-летний помощник машиниста экскаватора. По предварительным данным, несколько рабочих проводили замену напорного троса на экскаваторе, и во время натяжения троса на специальные барабаны элементы стрелы экскаватора сломались. В результате она упала на землю, смертельно травмировав одного из рабочих.

Следователи намерены установить все обстоятельства случившейся трагедии.

"Проведен осмотр места происшествия, тело погибшего мужчины направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти. Истребуется и анализируется соответствующая документация о проводившихся ремонтных работах, устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность работы на предприятии. Опрашиваются очевидцы", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.