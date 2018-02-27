Трое боевиков ВСУ погибли, подорвавшись на своей мине под Донецком

Как минимум трое украинских военных погибли в результате подрыва на своей мине в захваченном ВСУ поселке Пески у северо-западной окраины Донецка. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Вчера рекогносцировочная группа, в состав которой входили офицеры штаба так называемой "АТО" и 56-й отдельной мотопехотной бригады, заехала колонной на минные поля 57-й отдельной мотопехотной бригады недалеко от поселка Пески. В результате подрыва не менее трех военнослужащих погибли, имеются раненые", - сказал Басурин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, подрывы на собственных минах Басурин ранее внес в число главных причин больших небоевых потерь в ВСУ.