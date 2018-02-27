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Новости
27.02.2018 11:51 Мск (13:51 Екб)
политика | Курганская область
"Звезда закатилась так низко". Кокорин серьезно "ослаб" из-за скандалов с учителями, подписями и "поножовщиной"
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Алексей Кокорин (2016) | Фото:Накануне.RU

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" по итогам января-февраля 2018 г. поставил на 77 место из 85 губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Такую низкую строчку в рейтинге руководителей субъектов РФ глава региона, по мнению экспертов, занимает сразу по нескольким причинам, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В начале 2018 г. звезда Алексея Кокорина в "Национальном рейтинге" закатилась так низко, как с ней не случалось уже очень давно. Причиной явились невыплаты зарплат учителям, которые чуть не довели дело до забастовки. Обещание губернатора лично разобраться в проблеме не оказалось гарантией решения, и, казалось, уже затухающий конфликт готов был разгореться вновь", - пишет "Рейтинг".

Выделенные из зауральской казны деньги не дошли до педагогов Звериноголовского района - после этого к учителям приезжал десант правительства, чиновники призывали работников образования одуматься и не начинать никаких забастовок.

"В итоге потеряло работу сразу несколько чиновников, по большей части имевших отношение к системе образования. Их скорбный список открывал руководитель областного департамента образования и науки Наталья Бобкова и включал, помимо прочих, директора Звериноголовской школы Татьяну Аргинбаеву", - пишет "Рейтинг".

Игорь Холманских, Алексей Кокорин(2018)|Фото:kurganobl.ru

Центр информационных коммуникаций также считает, что негативное влияние на рейтинг Алексея Кокорина оказала история, якобы произошедшая с его сыном, который, возможно, попал под суд за поножовщину.

"Также в начале 2018 г. получила широкое распространение информация об обвинительном приговоре, полученном сыном губернатора за нанесение потерпевшему колото-резаных ран, в том числе опасных для жизни", - пишет "Рейтинг".

Стоит отметить, что подтверждения эта информация не имеет и в СМИ не тиражировалась, так или иначе, составили рейтинга считают, что она "широко распространена" и оказала влияние на политические позиции Кокорина. (В случае, если пресс-служба главы региона предоставит официальный комментарий по этой истории, то Накануне.RU готово опубликовать ответ.)

Еще одним фактором, оказавшим влияние на столь низкий рейтинг главы Зауралья, эксперты считают аннулирование сотен подписей, собранных в пользу выдвижения Владимира Путина с нарушением закона. По уверениям информированных экспертов, подобные "ляпы" в Администрации президента России помнят долго. Добавим, что выборы главы Курганской области пройдут уже в 2019 году.

Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

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27.02.2018 11:51 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
13:51 Екб


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"Звезда закатилась так низко". Кокорин серьезно "ослаб" из-за скандалов с учителями, подписями и "поножовщиной"
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