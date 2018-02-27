ЛДПР обратилась к Панфиловой из-за югорских мэров: "Они не должны возглавлять предвыборные штабы"

Либерал-демократы обратились к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Панфиловой. Они требуют от нее не допустить нарушения мэрами городов избирательных законов в рамках президентской гонки, передает корреспондент Накануне.RU

"В Югре мэры городов возглавляют городские штабы по подготовке президентских выборов, перед которыми стоит задача обеспечить высокую явку избирателей и прозрачность и честность голосования. Прошу вас в пределах своих полномочий принять меры и не допустить нарушения избирательных законов органами госвласти и местного самоуправления Югры в части осуществления мэрами городов не свойственных им полномочий по организации выборов президента России", - говорится в обращении ЛДПР за подписью руководства партии.

"Соколы Жириновского" отмечают, что возложение на руководителей городов подобных функций противоречит нескольким федеральным законам, в частности, "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

В обращении приведена неофициальная информация из СМИ якобы о том, что некоторые мэры возглавляют штабы, в частности, речь идет про Ханты-Мансийск.