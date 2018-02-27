Президент ФК "Урал" о переносе матча с "Локомотивом": А что мы можем поделать?

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов прокомментировал решение перенести матч 22-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом".

Напомним, Российская футбольная Премьер-лига, воспользовавшись соответствующим пунктом регламента, удовлетворила просьбу "Локомотива", который в связи с участием в Лиге Европы попросил о переносе даты матча в Екатеринбурге. Таким образом, "Урал" сыграет с "железнодорожниками" не 11 марта, как планировалось, а 12 марта.

Григорий Иванов негативно оценил такое предложение.

"Мы бы не хотели играть с "Локомотивом" 12 марта, но таков регламент. "Локомотив" воспользовался своим правом, что мы можем поделать? Единственное, что не понравилось - что узнали мы об этом в понедельник в восемь вечера по Екатеринбургу. Болельщики купили билеты, планировали прийти, а сейчас... В целом у нас нет претензий, но о таких вещах надо сообщать раньше. Могли бы позвонить в клуб или мне, мы бы начали прорабатывать варианты", - цитирует "Спорт-Экспресс" президента "Урала".

Также в клубе из Екатеринбурга заверили, что все ранее проданные билеты на матч "Урал" - "Локомотив" будут действительны.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы "Локомотиву" предстоит встретиться с одним из сильнейших клубов Испании - "Атлетико". Первая игра состоится 8 марта в Мадриде, ответная - 15 марта в Москве.