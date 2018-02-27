В Прикамье сдан еще один долгострой

В Перми готов к заселению дом на ул. Мира, 5А, который начали строить еще 10 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Инспекция Госстройнадзора провела итоговую проверку и признала проблемный объект соответствующим проектам, прошедшим экспертизу. Глава инспекции Василий Билоус заявил, что застройщик устранил все замечания, которые были выявлены ранее. После формальных процедур дом будет введен в эксплуатацию и граждане смогут заселиться в свои квартиры.

Строительство дома на Мира, 5А началось 10 лет назад. Застройщиком объекта выступала компания "Алиас", обещавшая сдать объект еще в 2009 году, однако сроки вводы переносились не один год. После ввода дома в эксплуатацию, проблемных объектов в Прикамье станет 13.

Напомним, в 2018 году минстроем была запланирована сдача восьми проблемных объектов. Один из них, на Сиреневом бульвере, 5 в Чайковском, был введен в эксплуатацию еще в феврале.