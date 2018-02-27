Аналитики дали прогноз о доходах свердловчан в 2018 году

Реальные денежные доходы жителей Свердловской области в 2018 г. могут продолжить снижение, заявил ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Сказывается база 2017 г.: из-за более низкого, чем в среднем по России, роста зарплат жители региона в прошлом году имели в распоряжении меньше средств, передает корреспондент Накануне.RU.

В то время как среднемесячная зарплата в РФ в 2017 г. росла на 7,2% (35,3 тыс. руб.), на Среднем Урале она увеличилась только на 6,3% (33,6 тыс. руб.). Даже более низкая инфляция - 2,2% в регионе против 2,5%по стране - не смогла компенсировать недостаточный рост зарплат. В России реальные доходы уменьшились на 1,7%, в Свердловской области - на 3,6%.

"Предполагаю, что в Свердловской области в 2018 г. снижение доходов населения не выйдет в ноль в 2018 г. Если в России падение реальных доходов может прекратиться, то в регионе оно продолжится на уровне 1-1,5%", - сказал Гойхман.

Доходы от зарплаты и доходы в целом не будут в ближайшее время давать возможности серьезно повышать уровень жизни, добавил аналитик.

"Госкомпании играют превалирующую роль в экономике. Для государства зарплаты - это расходы и есть некая тенденция к сдерживаю зарплат, так как при этом уменьшается инфляция. Раз нет стимула увеличения зарплат в бюджетной сфере, следом падают зарплаты и в частном секторе", - спрогнозировал он.