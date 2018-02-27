В Зауралье за незаконный выруб 44 деревьев сельчанину грозит до 7 лет тюрьмы

50-летний неработающий житель Петуховского района решил заготовить дров и отправился в лес с бензопилой - звук работающего двигателя услышали местные жители и позвонили в полицию.

На место возле деревни Новое Лебяжье отправились полицейские, однако нарушителя не обнаружили - были найдены лишь 44 спила деревьев общим объемом более 30 кубометров, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Материальный ущерб от противоправных действий составил около 400 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину по месту жительства - незаконно заготовленный лес, распиленный на бревна, был изъят со двора частного дома задержанного.

Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.