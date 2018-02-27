Депутаты думы Екатеринбурга обратились к премьеру РФ и губернатору из-за школ

Сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы принятии обращения в адрес председателя Правительства России Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в которых отмечается, что одной из основных проблем общего образования является дефицит школьных мест и износ школьных зданий, передает корреспондент Накануне.RU.

В обращении к Медведеву народные избранники подчеркнули, что повышение качества образования и создание новых, отвечающих современным требованиям учебных мест в школах для перехода к 2025 г. на обучение всех детей в односменном режиме – ключевая задача. Но для столицы Среднего Урала проблема осложняется тем, что в связи с многолетним ростом рождаемости детей и миграционным приростом населения количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города постоянно увеличивается. В ряде школ Екатеринбурга количество параллельных классов в начальной школе уже сегодня достигает 15 классов.

Для решения задачи по созданию новых учебных мест в соответствии с федеральной программой "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016–2025 гг., а также соответствующих областной и муниципальных программ на аналогичный период, в Екатеринбурге с 2016 г. уже создано 3 тыс. 775 новых мест в школах, в планах на 2018 г. - создание более тысячи мест.

Вместе с тем, порядка 105 муниципальных общеобразовательных организаций города Екатеринбурга (более 65% от общего числа школ) имеют степень износа более 70%. В связи с этим переход к 2025 г. на обучение всех детей в односменном режиме невозможен без проведения реконструкций школ.

Как отмечали в своих выступлениях депутаты, создание одного нового школьного места "стоит" около 1 млн руб. Учитывая, что перед Екатеринбургом стоит задача к 2025 г. создать 46 тыс. новых учебных мест, цена вопроса – 46 млрд руб. А если добавить расходы на реконструкцию действующих учебных заведений, то сумма составит порядка 90 млрд.

Отметим, что, что в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в Екатеринбурге построено и реконструировано семь школ, начиная с 2016 г.

Между тем, вышеназванная федеральная программа не предусматривает финансирование работ по реконструкции школ. Если же их не восстанавливать, то они просто закроются, и реализация программы (переход обучающихся из ветхих зданий школ в новые учебные здания в мегаполисах, к которым относится Екатеринбург) станет невыполнимой при существующей в областной столице плотной застройке.

Поэтому депутаты просят премьера внести изменения на федеральном уровне в общероссийскую программу, чтобы финансирование из госказны распространялось не только на строительство новых, но и на реконструкцию существующих образовательных учреждений.

Вторая просьба к Медведеву заключается в том, чтобы внести изменения в государственную программу "Развитие образования". Дело в том, что строительство школ осуществляется в соответствии со сводами правил по проектированию школ с учетом соответствующих санитарных норм и правил.

Однако существующая нормативная база по проектированию школ не всегда способствует рациональному размещению учебных помещений и не учитывает рекомендации и опыт служб эксплуатации существующих образовательных организаций. Например, проектирование коридоров, которые по своей площади зачастую в несколько раз больше учебных классов, в дальнейшем приводит к огромным затратам – как при строительстве, так и эксплуатации объекта.

В связи с этом народные избранники просят Правительство РФ на основе анализа существующих нормативных документов, регламентирующих вопросы проектирования школ, скорректировать санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными реалиями.

А суть обращения в адрес Евгения Куйвашева сводится к финансированию мероприятий муниципальной программы по строительству школ в Екатеринбурге из бюджета региона в рамках госпрограммы "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 г.". В настоящее время эта госпрограмма предусматривает финансирование только на текущий год. Но для соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и заключения муниципальных контрактов на строительство объектов образования, необходимо подтверждение финансирования объектов до завершения строительно-монтажных работ. В условиях подтверждения финансирования из областного и федерального бюджетов только на один календарный год заключение муниципального контракта на строительство школ невозможно. Поэтому депутаты просят не ограничивать срок одним годом, а предусмотреть формулировку "до завершения строительства объекта образования". Практика показывает, что речь идет о сроке в три года – именно столько времени обычно проходит от закладки до сдачи новой школы.