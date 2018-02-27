В красноярской деревне Яга при загадочных обстоятельствах погиб 3-летний ребенок

Красноярские следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Трагедия произошла 26 февраля в деревне Яга Ужурского района.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Красноярскому краю, около пяти часов утра 26-летняя женщина обнаружила отсутствие дома 3-летнего сына. Вместе с сожителем и знакомым они стали искать ребенка на улице: следы вели к одному из соседских домов. Мальчика обнаружили без признаков жизни на веранде дома.

"По-видимому, ребенок проснулся ночью и вышел на улицу, где некоторое время ходил по снегу без одежды и обуви, пока не зашел в ограду с открытой калиткой", - отметили в следствии.

Что произошло на самом деле - сейчас выясняют следователи СКР. Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.