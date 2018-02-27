Глава избиркома удивился, что свердловские "единороссы" собрались "мобилизовать детей" на выборы

Глава Екатеринбургского избиркома Илья Захаров высказал свою позицию о "мобилизации детей" на выборы президента в 2018 году, о которой рассказал глава свердловского исполкома "ЕР" Александр Косинцев. По его словам, политической целесообразности тут нет, да и к агитации привлекать детей нельзя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что с подачи Кремля запущен проект "Мегаполис" по повышению явки. Каждому из партийцев в зависимости от статуса нужно будет привести определенное количество избирателей. Проект в интервью "Коммерсанту" прокомментировал Александр Косинцев, он заявил:

"Как такового плана по количеству я не задаю. Я говорю: приводите жен, приводите детей, и при этом не говорю, сколько жен вести и сколько детей".

Илья Захаров напоминает, что "мобилизацией детей" явку повысить едва ли удастся, уже хотя бы потому, что на выборах можно голосовать с 18 лет.

"В своё время я тоже был ребёнком, родители ходили на выборы и мне было интересно ходить вместе с ними. Детей ведут, чтобы взрослые умилились: ой, вот тут ребёнок. Наверное, политической целесообразности тут нет, тем более, что детей нельзя привлекать к агитации. Здесь всё будет зависит от каждой ситуации: например, кого-то в комиссии это будет радовать, а кого-то раздражать. С юридической и правовой точки зрения, никакого нарушения нет. Вот только надо ли это самому ребенку? Повысит ли это явку? Сложно сказать", - пояснил Захаров.