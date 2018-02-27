В Нижневартовске закрываются школы из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

В школах Нижневартовска с сегодняшнего дня приостановлен образовательный процесс. Это решение было принято на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии города, в связи с ростом заболевших гриппом и ОРВИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

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За прошлую неделю ОРВИ заболело около 4 тыс. вартовчан, девять человек заболели гриппом (четыре случая среди детей и пять - среди взрослых).

"По статистике, 85% заболевших – дети. В связи с этим важно особое внимание уделить вопросу приема детей в дошкольные образовательные организации. Необходимо открывать все входы в здания, чтобы разобщить детей. Также следует усилить дезинфекционный режим. Нами подготовлены постановления об отстранении от работы тех сотрудников системы образования, которые не проходили вакцинацию", - отметила начальник Роспотребнадзора в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Ольга Герасимова.

В детских садах усилят "утренний фильтр", во время которого медицинские работники будут использовать бесконтактные термометры. Учреждениям дополнительного образования, а также культуры и спорта рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в помещениях.

Школы переходят на дистанционное обучение: на сайтах учреждений будут размещаться задания для самостоятельного изучения.

"Принимаемые меры должны положительно сказаться на ситуации и остановить рост заболеваний простудными инфекциями. Крайне важно, чтобы вартовчане при первых признаках недомогания вызывали на дом участкового врача или неотложную медицинскую помощь, которая есть в поликлиниках», - подчеркнула заместитель главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина.

Горожанам в эпидсезон рекомендуется не посещать общественные места с массовым пребыванием людей.