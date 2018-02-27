Пожар в общежитии Чусового, где сгорели шесть человек, мог произойти из-за включенной в сеть электроплитки

Причина смертельного пожара в общежитии Чусового – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Возгорание случилось новью, огнеборцам о нем сообщили поздно, это способствовало распространению пламени. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 0.40. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.