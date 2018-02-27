В Москве после сдачи денег на ответственное хранение пропали 14 млн рублей

Полиция Москвы проводит проверку по факту пропажи 14 млн руб. после сдачи денег на ответственное хранение, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инкассаторы недосчитались этой суммы денег при ее сдаче в офис компании. О какой компании идет речь не уточняется.

Известно, что 22 февраля инкассаторы в дополнительном офисе компании на проспекте Мира получили сумку с 18 миллионами рублей с документами для доставки этих денег в центральный офис. "После получения инкассаторской сумки с деньгами ее поместили на ответственное хранение в хранилище по адресу: улица Автозаводская, дом 24", - рассказали в ведомстве.

26 февраля сумку привезли в центральный офис, где и был обнаружен недостаток средств.

"После вскрытия сумки и пересчета денежных средств сотрудниками была выявлена недостача в сумме 14 миллионов рублей (в сумке находились 4 миллиона 500 тысяч рублей и денежные "куклы" в виде нарезанной бумаги под размер денежных купюр)", - добавили в полиции.