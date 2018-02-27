Пострадавшие при взрыве в Чечне 10 человек находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при взрыве газа в частном доме в Чечне находятся в тяжелом состоянии. Напомним, с места ЧП госпитализированы 10 человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф республики. Пострадавших планируют перевести в ожоговое отделение больницы № 4 Грозного.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС республики, взрыв произошел в населенном пункте Автуры Шалинского района. К месту происшествия были направлены все экстренные и коммунальные службы района, организовано проведение первоочередных аварийно-спасательных работ.

"Все пострадавшие на каретах "скорой помощи" доставлены в ЦРБ Шалинского района, и в городскую клиническую больницу №4 Грозного.Силами МЧС проводятся работы по координации действий сил и средств. Силами министерства внутренних дел проводится оцепление места происшествия для охраны общественного порядка в районе. Психологами МЧС России проводится помощь пострадавшим и их семьям. По прибытию силами районных газоснабжений проведена работа по отключению газоснабжения в районе происшествия. Планируемое время завершения аварийно-спасательных и других неотложных работ 14.00", - сообщили в МЧС