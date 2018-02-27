Житель Югры вместе с невменяемым приятелем убивали таксистов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Югры. Его обвиняют в жестоком убийстве таксиста и покушении на убийство еще одного водителя.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ночью 10 февраля 2017 года в Орджоникидзевском районе уральской столицы злоумышленник вместе с приятелем договорились о платной поездке с неизвестным им мужчиной, занимавшимся частным извозом. Когда тот привез подельников на место, те напали на таксиста и нанесли ему не менее 85 ударов острым колюще-режущим предметом в разные части тела, причем около 45 ударов обвиняемый нанес водителю лично. В результате таксист скончался на месте. Убийцы забрали его автомобиль, немного денег и мобильный телефон, после чего скрылись.

Под утро они напали на другого водителя, также занимающегося частным извозом. Шофер получил множественные удары ножом в область головы и конечностей, но оказал активное сопротивление, сумел вырваться, убежать и обратиться к встречным за помощью.

Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. За совершенные преступления югорчанину может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Что касается его подельника, то материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство, так как экспертиза показала, что во время преступлений он был совершенно невменяемым.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале два парня напали на таксиста с пистолетом и ножом.