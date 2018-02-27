Аналитики назвали причины оттока денег из банковских вкладов

Отток средств населения из банков происходит из-за снижения доходов и падения доверия к банковскому сектору. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, передает корреспондент Накануне.RU.

В январе 2018 г. россияне забрали из банков более 450 млрд руб. - это в три раза больше, чем в январе прошлого года.

Одна из причин оттока средств - снижение доходов, в 2017 г. реальные доходы в РФ упали на 1,7%. Свободных средств становится все меньше, отметил Гойхман. Вторая причина - негативное отношение к банкам.

"Это и скандальные сообщения по поводу вкладов, и банкротство банков. Для населения возможности традиционного инвестирования в банки уменьшаются. Возможностей повышения доходов от государства не будет, стоит отметить, что доходы от собственности - это предпринимательство, дивиденды - снизились в 15,4 раза. Поэтому идет переток в более активную торговлю на финансовых рынках", - рассказал экономист.

При этом, схожая тенденция наблюдается во всем мире: "В США каждая домохозяйка имеет немного акций Apple и приторговывает акциями Boeing. Количество брокерских счетов, которые открываются в России, в десятки раз меньше, чем на Западе, но в этом и есть перспективность рынка".

Он отметил, что наблюдается переток средств на рынок ценных бумаг, валютный рынок. Кроме того, увеличивается интерес к народным облигациям Минфина: объем выпуска в 2018 г. вырос с 45 до 100 млрд руб.