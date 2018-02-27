Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дорогах в связи со снегопадами в Свердловской области

Снегопады наблюдаются на территории всей Свердловской области и продлятся еще несколько дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге работают более 110 единиц уборочной техники для устранения последствий неожиданного снегопада, на региональные трассы выделено 164 единиц техники, на федеральные трассы - 38.

Госавтоинспекция обращается с просьбой к водителям быть максимально осторожными на дорогах и, по возможности, исключить длительные поездки.

"Госавтоинспекция просит водителей без надобности не выезжать на дороги, соблюдать скоростной режим, включать ближний свет фар и не выезжать на обгон на полосу встречного движения, соблюдать скоростной режим", - сказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

На сегодняшний день увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.

Утром Первоуральском произошла массовая авария — столкнулись четыре легковых машины. Пострадавших в ДТП нет, но автомобили сильно повреждены. Сейчас на месте ДТП образовалась небольшая пробка, на этом участке сотрудники ГИБДД регулируют движение.