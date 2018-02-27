В ДНР задержаны 22 чиновника минугля, среди них - министр

В ДНР задержаны 22 сотрудника министерства угля и энергетики, включая главу ведомства Эдуарда Голенко, по подозрению в хищении денежных средств на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом говорится в официальном заявлении МВД республики.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР.

Из 22 задержанных чиновников различных уровней 17 заключены под стражу. По фактам хищения в особо крупном размере министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел.