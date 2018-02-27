В Прикамье экс-глава краевого минстроя выведен за штат

Заместитель министра строительства Пермского края Сергей Филимонов, который ранее занимал пост исполняющего обязанности министра выведен за штат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

"Сергей Филимонов был выведен за штат министерства. Он продолжает работать, контракт с ним не расторгнут, он остается нашим сотрудником, просто внештатным в связи с реорганизацией министерства", - сообщили в ведомстве.

Сергей Филимонов имеет специальность "промышленное и гражданское строительство", карьеру начинал в уомпании "Стройсинтез". Принимал участие в строительстве объектов гражданского и промышленного назначения. После службы в вооруженных силах продолжил трудовую деятельность в "Трест №14". В последующем работал на руководящих должностях в Уральском филиале "Глобалстрой-Инжиниринг" (Москва), "Звезда-Энергетика" (Санкт-Петербург). Участвовал в строительстве ряда крупных объектов в сферах инфраструктурного и нефтехимического строительства.

После отставки бывшего министра строительства Виктора Федоровского, занимал пост исполняющего обязанности министра.