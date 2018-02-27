В Югре пьяный омич устал ждать водителя и угнал маршрутку, чтобы уехать домой

В Нижневартовске пьяный вахтовик угнал маршрутку, чтобы добраться домой. Он устал ждать водителя и самостоятельно сел за руль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской полиции.

В полицию обратился директор местного транспортного предприятия, рассказав об угоне машины "Луидор". Водитель оставил его около одного из домов по улице Индустриальная, однако через 15 минут не нашел на прежнем месте. Позже на соседней улице прохожий заметил, как водитель похожей машины выехал на "встречку" и врезался в столб.

Силовики по "горячим следам" нашли угонщика, 38-летнего жителя Омска. Он работал в Югре вахтовым методом. В тот день он вместе с друзьями выпивал в одном из заведений. Выйдя после застолья, он увидел маршрутку и сел внутрь. Водителя все не было, и омич, устав ждать, сам решил отправиться домой. Поскольку ключи остались в машине, вахтовик, заняв место за рулем, отправился в путь, но далеко уехать не смог.

Возбуждено уголовное дело.