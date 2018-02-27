Бил ножом в грудь и руки. В Курганской области сестра спасла брата от пьяного свирепого отца

Вечером 21 февраля в Шатрово 42-летний мужчина поскандалил со своим сыном 1998 года рождения - ранее глава семейства уже не раз привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев своему ребенку. В этот раз злоумышленник решил и вовсе расправиться с собственным чадом.

Дождавшись, пока сын уснет, и выпив спиртного, мужчина подошел к дивану, где лежал молодой человек, и не менее двух раз ударил его ножом в грудь и руки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Гибели молодого человека удалось избежать - на крики раненого прибежала его сестра, пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

"Сейчас мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.

Также установлено, что злоумышленник кроме привлечения к ответственности за избиение сына, также попадал под суд за совершение имущественных преступлений.