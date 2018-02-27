СКР предъявил заочное обвинение украинскому военнослужащему, причастному к убийству оператора Первого канала в 2014 году

СКР заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему, причастному к убийству оператора Первого канала Анатолия Кляна в 2014 году, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п.п. "б", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти) командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования "Центр" Вооружённых сил Украины (В/Ч А-1428) подполковнику Николаю Маломену", - сказала Петренко.

Как отмечается, в ночь 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части А-1428, расположенной между Авдеевкой и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области, подъехал автобус с матерями военнослужащих и журналистами российских и украинских телеканалов. Маломен дважды отдал приказ подчиненным ему военнослужащим осуществлять прицельную стрельбу по автобусу.

"В результате обстрела находящемуся в салоне автобуса оператору ОАО "Первый канал" Анатолию Кляну причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался спустя непродолжительный период времени в автомобиле "Скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.