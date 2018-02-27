Дагестанская чистка продолжается? Источники сообщают о новых обысках

В Дагестане снова проходят обыски у высокопоставленного чиновника - источники сообщают, что силовики нагрянули в дом министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова.

"В настоящее время дом министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Казибекова оцеплен. Сотрудники спецслужб проводят там обыск", - сказал собеседник Интерфакса.

Он пояснил, что, по предварительным данным, Казибеков в сговоре с бывшим премьер-министром республики, ныне арестованным Абдусамадом Гамидовым, завышали цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

"Квадратный метр жилья стоимостью 25 тысяч 450 рублей, подозреваемые, по имеющейся информации, предоставляли жителям города Дербента за 34 тысяч 850 рублей", - отметил источник.

Таким образом, по его словам, необоснованно было растрачено около 400 млн рублей бюджетных средств.

Добавим, что ранее было возбуждено дело в отношении "смежного ведомства" - под преследование попал главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. Дело оно связано с халатностью при застройке Махачкалы, порчей архитектурного облика города, нарушением условий безопасности среды проживания населения, в том числе, по санитарно-гигиенических и противопожарных требований. Это второе дело против Магомедрасула Гитинова, первое было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В Дагестане проходит настоящая "зачистка": 5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца. Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля Васильев подписал указ о назначении Артема Здунова председателем правительства Дагестана. Добавим, что ранее под уголовное преследование попал мэр дагестанской столицы Муса Мусаев.