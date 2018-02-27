В День защитника Отечества пьяный зауралец ударил ножом товарища, а потом сам вызвал "скорую"

Днем 23 февраля в Шумихе произошло убийство.

54-летний хозяин дома пил спиртное со своим товарищем - в результате ссоры хозяин дома нанес кухонным ножом один удар в область грудной клетки потерпевшего 1974 года рождения, мужчина скончался, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Подозреваемый сам вызвал сотрудников "скорой помощи", однако врачи не сумели спасти мужчину.

"Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, судимости за совершение которых в установленном законом порядке погашены", - добавили в СК.