В управделами президента опровергли данные о причастности самолета СЛО "Россия" к "кокаиновому скандалу" в Аргентине

В управлении делами президента РФ опровергли информацию о причастности самолета специального летного отряда "Россия", обслуживающего первых лиц государства, к "кокаиновому скандалу" в Аргентине.

Ранее издание РБК на основе фото и видеозаписи, опубликованных аргентинской жандармерией, на которых запечатлена погрузка некоего багажа в Ил-96, сообщило о возможной причастности борта авиаотряда "Россия" к скандалу с наркотиками.

"Данные сведения не соответствуют действительности", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента России Елена Крылова.

Она отметила, что на снимке "нет точного номера борта".

"Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - добавила Крылова.

Напомним, правоохранительными органами России и Аргентины была проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. Позже в Совбезе эти сообщения опровергли.