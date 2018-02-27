В Кургане полицейские задержали двух наркосбытчиков

В Кургане 26 февраля на улице Красина полицейские задержали двух наркосбытчиков.

При себе у молодых людей оказалось пять полимерных пакетиков общей массой около 9 граммов сильнодействующего наркотического средства синтетического происхождения, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

В ходе обыска дома у молодых людей полицейские обнаружили целый ряд вещественных доказательств противоправной деятельности. Следствием также установлено, что наркотики граждане хранили с целью дальнейшего сбыта.

Сейчас возбуждено уголовное дело, молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы, их отпустили под подписку о невыезде.