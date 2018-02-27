В Федерации хоккея России рассказали о ситуации с контрактами тренерского штаба сборной

В Федерации хоккея России прокомментировали ситуацию с контрактами тренерского штаба национальной сборной во главе с Олегом Знарком.

Напомним, в минувшее воскресенье сборная России обыграла Германию со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское "золото". После игры Олег Знарок заявил, что он "очень устал" и будет думать, готовить ли команду к новому олимпийскому циклу. Это породило множество вопросов у болельщиков и специалистов.

В ФХР решили прояснить ситуацию.

"Отвечаем на популярный вопрос о продолжении работы тренерского штаба национальной сборной - действующие контракты всех тренеров команды истекают 31 мая 2018 года с возможностью продления", - сообщается в официальном Твиттере Федерации хоккея России.

Напомним, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не будет применять санкций к российским хоккеистам за исполнение гимна после победного финального матча.