В Нижнем Тагиле сформирован новый состав общественной палаты

Новый состав общественной палаты Нижнего Тагила полностью определен. Последнюю треть кандидатов утвердили на вчерашнем специальном заседании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В муниципалитете прошло заседание общественной палаты в составе, сформированном по предложениям главы города и думы. В нем приняли участие 11 из 12 членов этого формирования. Они определили имена еще шести человек, которые вошли в новый состав палаты.

Среди них: председатель Нижнетагильского местного отделения ассоциации юристов России Олег Герасимов, председатель благотворительного фонда "Нижнетагильский городской родительский комитет" Анна Межова, председатель ТОС "Восточный" Вадим Оленев, председатель общественной организации "Азербайджанский дом дружбы" Садраддин Шахмаров, председатель местного отделения творческой организации "Союз художников России" Анжелика Южакова и главный врач городской поликлиники №4 Жанна Климова.

После завершения формирования общественной палаты был рассмотрен ряд организационных вопросов по дальнейшей работе данной структуры. До февраля 2020 года новый состав общественной палаты из 18 представителей некоммерческих, общественных, профсоюзных и религиозных организаций будет обеспечивать согласование общественно значимых интересов тагильчан и общественных объединений с органами местного самоуправления, уточнили в пресс-службе муниципалитета.