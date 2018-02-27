Челябинская гордума получила предупреждение УФАС из-за жалобы "Роспечати"

УФАС выдало предупреждение Челябинской городской думе по порядку оформления документов для размещения нестационарных торговых объектов на территории города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Порядок предусматривает размещение на гостевых маршрутах только торгово-остановочных комплексов площадью не более 100 квадратных метров.

На действия гордумы в УФАС обратилось ОАО "Роспечать". Антимонопольный орган установил в действиях городской думы признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Городскому парламенту выдано предупреждение о прекращении указанных действий, которое должно быть исполнено в срок до 1 марта 2018 года.

В результате гордума должна исключить из Порядка положения, предусматривающие ограничение размещения иных типов нестационарных торговых объектов на гостевых маршрутах, помимо торгово-остановочных комплексов; определить в Порядке критерии, сроки, порядок и условия согласования корректировки типового эскизного проекта и (или) указать на орган местного самоуправления, который такой порядок определяет, а также включить указанный порядок в состав извещения о проведении торгов и документацию по торгам.

Если предупреждение не будет исполнено, будет возбуждено дело.