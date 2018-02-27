Завод "Трубодеталь" освоил изготовление новых размеров соединительных деталей для строительства АЭС

Завод "Трубодеталь" поставил отводы из нержавеющих марок стали диаметром 377, 426, 530 и 630 миллиметров для строительства новых энергоблоков атомных электростанций в России и Белоруссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Изделия диаметром 426, 530 и 630 миллиметров направлены для строительства седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС. в г. Нововоронеж. Также произведены и поставлены отводы диаметром 377, 426, 530 и 630 миллиметров для второго энергоблока Белорусской АЭС. Завод отгрузил первую партию продукции, в настоящее время производство изделий продолжается.

Поставка подобных деталей – новый опыт для "Трубодетали", ранее для АЭС завод производил отводы меньших размеров – до 325 миллиметров.

"Тепловая и атомная энергетика – относительно новое для "Трубодетали" направление, но у нас уже есть серьезные успехи в этой области. Очень рады и дальше повышать свои компетенции, выполняя все более сложные заказы, поставляя надежную и качественную продукцию своим клиентам", — отметил управляющий директор завода Дмитрий Марков.