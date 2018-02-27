"Слежу за ситуацией": Евгений Куйвашев просит мэрию Екатеринбурга усилить работу по уборке снега

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на личный контроль уборку улиц Екатеринбурга в связи с сильным снегопадом, из-за которого город утром стоял в девятибалльных пробках, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Куйвашев обратился к администрации Екатеринбурга с просьбой задействовать максимальное количество техники и ресурсов.

"На часть Свердловской области, включая Екатеринбург, ночью обрушился сильный снегопад. К вечеру нужно справиться с этой проблемой. Буду внимательно следить за ситуацией, после рабочего дня проеду по городу и посмотрю, как идет уборка", - пишет на своей странице в Instagram губернатор.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в уральской столице на утро 27 февраля пробки составляли 8-9 баллов, то есть многокилометровые. Наиболее непростая ситуация в центре города, где произошло несколько ДТП. Ранее администрация Екатеринбурга поручила подготовиться к снегопаду. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад будет идти на протяжении двух дней.

Также было предупреждение об аномально-холодной погоде в Свердловской области. С 26 по 28 февраля днем в регионе ожидается от -9 до -23 градусов по Цельсию, а ночью от -16 до -35 градусов.