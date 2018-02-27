Зауральцы за деньги сдавали своих родственников в Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Зауральцы за деньги сдавали своих пожилых родственников в Лесниковский дом-интернат для престарелых - это удалось выявить прокуратуре.

Пока установлен один такой случай на сумму присвоенных денежных средств сотрудниками интерната на сумму 36 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Однако в распоряжении надзорного ведомства есть материалы, подтверждающие, что такие факты в интернате не единичны.

"При оформлении договоров на оказание платных услуг при помещении пожилых людей на содержание в интернат сотрудники брали деньги от их родственников, однако в кассу предприятия средства не передавались", - отметили в прокуратуре.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.